Госдепартамент одобрил продажу Словакии 14 самолетов F-16

СЕГОДНЯ 04:46 2018-04-05T04:46:20+03:00

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Соединенные Штаты поставят Словакии 14 истребителей F-16. Продажу самолетов одобрил Государственный департамент США.

«Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу Словакии самолетов F-16 Block 70/72 приблизительной стоимостью в 2,91 миллиарда долларов», — говорится в заявлении на сайте Управления военного сотрудничества министерства обороны.

Гава минобороны Словакии Петер Гайдош отметил, что его ведомство рассматривало предложения по закупке либо шведских JAS 35 Gripen, либо американских F-16. Также словацкие военные внимательно изучили возможности, характеристики и цены на российские истребители МиГ.

Гайдош признал, что вопрос модернизации словацких ВВС упирается исключительно в недостаток финансов, передает РИА Новости. Минобороны Словакии в качестве «плана Б» рассматривает возможность продления на короткое время соглашения с Россией о техническом обеспечении эксплуатации состоящих ныне на вооружении истребителей МиГ-29. Однако приоритет отдается закупке новых самолетов.