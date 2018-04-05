Курц пояснил почему Австрия не выслала российских дипломатов

СЕГОДНЯ 05:40 2018-04-05T05:43:26+03:00

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Австрия сохраняет нейтралитет и хорошие отношения с Россией. Поэтому страна отказалась поддержать Великобританию и выслать российских дипломатов. Об этом рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Треть стран ЕС не стала высылать российских дипломатов, и мы оказались в их числе. Я вместе с министром иностранных дел принял решение не делать этого, потому что мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как ООН или ОБСЕ», - сказал он.

Глава правительства отметил, что в Вене «ежедневно сотни дипломатов ведут переговоры». Австрия последовательно развивает роль страны, «налаживающей мосты», передает ТАСС.

«Можно было бы принять другое решение, есть разные аргументы, но я думаю, что мы приняли верное решение», - уверен Курц.

Он напомнил, что Австрия как член Евросоюза вместе с другими странами сообщества поддержала решение отозвать посла ЕС из Москвы для консультаций в Брюссель. Премьер считает, что так Вена продемонстрировала свою солидарность в Лондоном.