2018-04-05T06:15:56+03:00
Экономика

США ожидают от Китая уступок в торговом споре

В Белом доме уверены, что власти КНР в итоге выберут сотрудничество
Юлия ДИВЕЕВА
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Доллар США и юань КНРДоллар США и юань КНРФото: REUTERS
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Вашингтон надеется, что Китай пойдет на уступки в торговом споре с Соединенными Штатами. Об этом заявил глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу.

«Думаю, что мы придем к соглашениям. Лично я считаю, мое мнение таково, что китайцы отступят и будут сотрудничать», — сказал Кудлоу в эфире Fox News.

Ранее стало известно, что Китай направил официальное заявление во Всемирную торговую организацию по поводу торговых пошлин, введенных США.

Сайт kp.ru, уже рассказывал, что 8 марта президент США Дональд Трамп утвердил указ о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.Пекин в ответ ввел 25% пошлины на 128 импортируемых из США товаров.

Вашингтон решил не останавливаться. Он обвинил Китай в систематическом воровстве интеллектуальной собственности американских компаний, торговом давлении и несправедливом лицензировании. После этого Белый дом опубликовал список 1300 наименований импортируемой китайской продукции, на которую будут введны дополнительные 25% сборы.

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