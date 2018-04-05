США ожидают от Китая уступок в торговом споре
Вашингтон надеется, что Китай пойдет на уступки в торговом споре с Соединенными Штатами. Об этом заявил глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу.
«Думаю, что мы придем к соглашениям. Лично я считаю, мое мнение таково, что китайцы отступят и будут сотрудничать», — сказал Кудлоу в эфире Fox News.
Ранее стало известно, что Китай направил официальное заявление во Всемирную торговую организацию по поводу торговых пошлин, введенных США.
Сайт kp.ru, уже рассказывал, что 8 марта президент США Дональд Трамп утвердил указ о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.Пекин в ответ ввел 25% пошлины на 128 импортируемых из США товаров.
Вашингтон решил не останавливаться. Он обвинил Китай в систематическом воровстве интеллектуальной собственности американских компаний, торговом давлении и несправедливом лицензировании. После этого Белый дом опубликовал список 1300 наименований импортируемой китайской продукции, на которую будут введны дополнительные 25% сборы.