2018-04-05T06:36:11+03:00
Экономика

Банк России сам будет заниматься санацией Автовазбанка

Регулятор утвердил план участия по предупреждению банкротства кредитной организации
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Банк России взял на себя санацию АвтовазбанкаБанк России взял на себя санацию Автовазбанка
Изменить размер текста:

Центробанк ввел с 5 апреля в Автовазбанке временную администрацию, функции которой возложил на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Регулятор утвердил план участия по предупреждению банкротства кредитной организации. В ЦБ отметили, что предусмотренные меры обеспечат бесперебойную деятельность Автовазбанка «по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств», говорится на сайте ЦБ.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 15 декабря, Центробанк объявил о санации и введении временной администрации в ПАО «Промсвязьбанк», где ранее санировался Автовазбанк. Компания нуждается в докапитализации на сумму не более 15 млрд рублей.Временное администрирование Промсвязьбанка осуществляла также "Управляющая компания ФКБС".

Отметим, что ФКБС решил оспорить сделки, заключенные прежним руководством Промсвязьбанка. В конце марта он обратился в суд с требованием отменить цессионную сделку между Автовазбанком и ранее родственным банком «Возрождение».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Социологи выяснили, какой доход нужен россиянам для "нормальной жизни"
СМИ: Спецпрокурор США санкционировал действия в отношении трех олигархов из РФ
Погода в Москве на 5 апреля 2018 года: воздух прогреется до +12
Спилберг не прочь сделать Индиану Джонса женщиной
США ожидают от Китая уступок в торговом споре
США продолжат занимать жесткую позицию по отношению к России
Курц пояснил почему Австрия не выслала российских дипломатов
Назначено время заседания Совбеза ООН по делу Скрипаля
Госдепартамент одобрил продажу Словакии 14 самолетов F-16
В Госдуме предлагают запретить продажу алкоголя в таре более 0,5 литра
В Египте 20 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком
У горящего магазина игрушек в Тюмени обвалилась крыша
СМИ узнали о планах США ввести на этой неделе санкции против российских олигархов
НАТО будет наращивать свое присутствие в Арктике
Аивакомпания «Победа» приостановила полеты в Нальчик из-за угрозы безопасности
Актер Юрий Назаров пострадал на съемках сериала
Белый дом призывал партнеров США усилить давление на Россию
Борис Джонсон назвал предложение России в ОЗХО нелепым
Cambridge Analytica могла собрать данные на 87 млн пользователей Facebook
На создателей сериала "Очень странные дела" подали в суд
Бориса Джонсона обвинили в искажении фактов по делу Скрипаля
В Неваде разбился истребитель F-16 ВВС США