Банк России сам будет заниматься санацией Автовазбанка

СЕГОДНЯ 06:36 2018-04-05T06:36:11+03:00

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Центробанк ввел с 5 апреля в Автовазбанке временную администрацию, функции которой возложил на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Регулятор утвердил план участия по предупреждению банкротства кредитной организации. В ЦБ отметили, что предусмотренные меры обеспечат бесперебойную деятельность Автовазбанка «по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств», говорится на сайте ЦБ.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 15 декабря, Центробанк объявил о санации и введении временной администрации в ПАО «Промсвязьбанк», где ранее санировался Автовазбанк. Компания нуждается в докапитализации на сумму не более 15 млрд рублей.Временное администрирование Промсвязьбанка осуществляла также "Управляющая компания ФКБС".

Отметим, что ФКБС решил оспорить сделки, заключенные прежним руководством Промсвязьбанка. В конце марта он обратился в суд с требованием отменить цессионную сделку между Автовазбанком и ранее родственным банком «Возрождение».