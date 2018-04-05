Спилберг не прочь сделать Индиану Джонса женщиной

СЕГОДНЯ 07:07 2018-04-05T07:07:10+03:00

Режиссер уверен, что пятая часть франшизы не будет последней, но Гаррисон Форд уже не будет в ней участвовать

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В новых частях франшизы «Индиана Джонс» известный ученый и искатель сокровищ может стать женщиной. Эту информацию подтвердил создатель всех фильмов о Джонсе, режиссер Стивен Спилберг.

«Нам только придется изменить имя с «Джонс» на «Джоан». И это не будет чем-то неправильным», - сказал он в интервью газете The Sun.

Спилберг отметил, что пятая часть франшизы не станет последней, но Харрисон Форд больше на экране в образе Индианы Джонса уже не появится. Форду было 39 лет, когда он сыграл первом фильме и к выходу пятой части ему стукнет 77 лет.

«Это будет последний фильм Харрисона Форда в роли Индианы Джонса, я абсолютно уверен, но после этого мы определенно продолжим», - сказал он.

По словам режиссера, он вернется к вопросу изменения пола главного героя после завершения пятой части. Спилберг заверил, что она не отступит от канонов франшизы.

Судя по всему, режиссер не задумывался серьезно над этим вопросом, поскольку менять имя на «Джоан» не имеет никакого смысла.

Полное имя ученого Генри Джонс-младший, а Индиана – его прозвище. Как сообщал сайт kp.ru, съемки пятой части «Индианы Джонс» должны начаться в апреле 2019 года. Она станет первым фильмом киносаги, снятым киностудией Disney.