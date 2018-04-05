Верховный суд Бразилии разрешил арестовать экс-президента страны

СЕГОДНЯ 08:17 2018-04-05T08:17:59+03:00

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва все еще имеет гражданскую поддержку Фото: REUTERS

Луис Инасиу Лула да Силва может быть отправлен в тюрьму в ближайшее время

Изменить размер текста: A A

Большинство членов Верховного суда Бразилии выступили за арест бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который проходит обвиняемым по делу о коррупции.

В пользу тюремного заключения высказались шесть судей из 11. Голос председателя ВС Кармен Лусии стал решающим, передает El Mundo.

Теперь дело экс-президента должно быть передано судье первой инстанции, который уже подпишет ордер на арест. Обычно этотпроцес занимает от нескольких часов до нескольких дней.

Напомним, что Луис Инасиу Лула да Силва, занимавший пост президента Бразилии с 2003 по 2010 год, обвиняется в получении взяток более чем в один миллион долларов. В июле прошлого его приговорили к 9,5 годам лишения свободы, однако в январе 2018-го увеличили срок до 12 лет и одного месяца.

Политика не стали арестовывать сразу, поскольку он имеет право подать еще одну апелляцию, и пока ее не рассмотрят, свобода экс-главе государства гарантирована, передает сайт kp.ru.