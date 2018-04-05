Пушков о планах Трампа по выводу войск из Сирии: Хотеть и суметь - разные вещи

СЕГОДНЯ 08:31 2018-04-05T08:31:50+03:00

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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что планы президента США Дональда Трампа касательно вывода американских войск с территории Сирии могут и не реализоваться. По мнению сенатора, главным препятствием на пути к этому являются сложные отношения между хозяином Белого дома и его администрацией.

"Трамп заявил, что хочет вывести войска из Сирии, но не факт, что выведет. И хочет поладить с Россией, но далеко не факт, что поладит. Хотеть и суметь — разные вещи. Иногда желания опережают возможности — особенно, когда часть администрации США находится в оппозиции президенту", — написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, что ранее Трамп заявил о намерении как можно скорее вернуть своих военнослужащих домой. По его словам, борьба с террористами в республике почти завершена.

Кроме того, американский лидер пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Вашингтон с официальном визитом для обсуждения актуальных вопросов и проблем, передает сайт kp.ru.