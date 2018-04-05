YouTube усилит охрану своих офисов после стрельбы в Калифорнии

СЕГОДНЯ 09:05 2018-04-05T09:05:54+03:00

Во вторник, 3 апреля, вооруженная женщина проникла в штаб-квартиру видеосервиса и ранила троих человек

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После инцидента со стрельбой в калифорнийской штаб-квартире видеосервиса YouTube компания Google решила усилить меры безопасности в своих помещениях по всему миру. Об этом сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой корпорации.

"Мы детально изучаем инцидент и намерены усилить существующие меры безопасности во всех наших офисах по всему миру, чтобы сделать их более защищёнными не только на ближайшую, но и на долгосрочную перспективу", — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 3 апреля в офис YouTube проникла вооруженная пистолетом 39-летняя жительница Калифорнии Насим Агдам, которая открыла стрельбу и ранила трех человек - двух женщин и одного мужчину. После этого нападавшая покончила с собой.

В руководстве видеохостинга рассказали, что Агдам смогла попасть во внутренний двор офиса через крытую парковку, при этом проникнуть во внутренние помещения штаб-квартиры ей так и не удалось.