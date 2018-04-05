2018-04-05T09:32:39+03:00
В мире

Украина начала серийное производство бронемашин "Атлет"

БРЭМ-84, которая является своеобразным эвакуатором для подбитых танков, была создана еще 20 лет назад
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бронемашина "Атлет". Фото: УкроборонсервисБронемашина "Атлет". Фото: Укроборонсервис
Изменить размер текста:

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" запустил серийное производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Атлет". Такое заявление сделал президент незалежной Петр Порошенко.

"Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность", - написал глава государства в своем аккаунте Facebook, подчеркнув большой экспортный потенциал БРЭМ-84.

Стоит отметить, что "Атлет" был построен в Харькове еще в 1997 году, а в 2008-м его официально взяли на вооружение украинской армии. Данная бронемашина занимается тем, что собирает части поврежденных танков и других боевых машин, а также проводит ремонт техники в полевых условиях. Ею укомплектовывают подвижные средства техобеспечения частей и соединений, оснащенных тяжелой гусеничной техникой.

Кроме того, как сообщается на сайте "Укробронсервиса", БРЭМ-84 вооружена 12,7-мм пулемётом НСВТ и 8 пусковыми установками для отстрела дымовых гранат.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Соединенные Штаты решили поставить Украине летальное оружие, включая противотанковые ракетные комплексы "Javelin".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лавров: большинству стран, выславшим российских дипломатов, просто "выкрутили руки"
Мавроди задолжал вкладчикам «МММ» больше 1 млрд рублей
Полиция Москвы опровергла массовые задержания сотрудников форекс-компании
При обрушении шахты в Грузии погибли шесть человек, трое пострадали
ЦБ отозвал лицензию у «Группы Ренессанс Страхование»
Пора печь куличи: Православные верующие отмечают Чистый четверг
ВШЭ и ЦСР подготовили проект реформ образования за 8 трлн рублей
В США опровергли слухи о попытке бегства Никулина из-под стражи
YouTube усилит охрану своих офисов после стрельбы в Калифорнии
Утечка цианида калия произошла в пражской лаборатории
Пушков о планах Трампа по выводу войск из Сирии: Хотеть и суметь - разные вещи
Верховный суд Бразилии разрешил арестовать экс-президента страны
Высылаемые американские дипломаты покинули посольство США в Москве
Социологи выяснили, какой доход нужен россиянам для "нормальной жизни"
СМИ: Спецпрокурор США санкционировал действия в отношении трех олигархов из РФ
Погода в Москве на 5 апреля 2018 года: воздух прогреется до +12