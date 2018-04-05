Украина начала серийное производство бронемашин "Атлет"

СЕГОДНЯ 09:32 2018-04-05T09:32:39+03:00

БРЭМ-84, которая является своеобразным эвакуатором для подбитых танков, была создана еще 20 лет назад

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Украинский государственный концерн "Укроборонпром" запустил серийное производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Атлет". Такое заявление сделал президент незалежной Петр Порошенко.

"Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность", - написал глава государства в своем аккаунте Facebook, подчеркнув большой экспортный потенциал БРЭМ-84.

Стоит отметить, что "Атлет" был построен в Харькове еще в 1997 году, а в 2008-м его официально взяли на вооружение украинской армии. Данная бронемашина занимается тем, что собирает части поврежденных танков и других боевых машин, а также проводит ремонт техники в полевых условиях. Ею укомплектовывают подвижные средства техобеспечения частей и соединений, оснащенных тяжелой гусеничной техникой.

Кроме того, как сообщается на сайте "Укробронсервиса", БРЭМ-84 вооружена 12,7-мм пулемётом НСВТ и 8 пусковыми установками для отстрела дымовых гранат.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Соединенные Штаты решили поставить Украине летальное оружие, включая противотанковые ракетные комплексы "Javelin".