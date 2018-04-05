2018-04-05T09:36:22+03:00
Общество

ВШЭ и ЦСР подготовили проект реформ образования за 8 трлн рублей

Реализация программ поднимет школы и колледжи России на уровень стран ОЭСР
Алексей КАРЕЛИН
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Глава Центра стратегических разработок Алексей КудринГлава Центра стратегических разработок Алексей КудринФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Высшая школа экономики и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предложили реформу образования, которая обойдется бюджету в 8 трлн рублей. Проект содержит 12 решений. Их реализация приведет к росту расходов на образование, близких к тем, которые несут экономические страны-лидеры.

В 2017 году расходы на образование составили 3,6% ВВП. После реформирования в 12 шагов показатель должен вырасти к 2024 году до 4,8% ВВП.

Программа реформ подразумевает поддержку развития детей в возрасте до трех лет, талантливых школьников и студентов, развитие цифровых технологий в образовательных учреждениях, системы непрерывного обучения, материальных баз школ, программы по привлечению иностранных студентов, создание равных условий для учеников, обновление системы технологического образования в школах и колледжах, подготовку и переподготовку кадров, пишет обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус.

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