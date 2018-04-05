2018-04-05T10:00:10+03:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Группы Ренессанс Страхование»

Решение принято из-за добровольного отказа организации
Алексей КАРЕЛИН
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ЦБ РФ отозвал лицензию у московской «Группы Ренессанс Страхование»ЦБ РФ отозвал лицензию у московской «Группы Ренессанс Страхование»Фото: Анастасия Осипова
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Компания «Группа Ренессанс Страхование» решила прекратить свою деятельность, и Банк России отозвал у организации лицензию на осуществление добровольного страхования жизни. Об этом говорится в документе, подписанном первым заместителем главы ЦБ Сергеем Швецовым.

ООО «Группа Ренессанс Страхование» основано в 1998 году и является частной страховой организацией. С учетом сборов компании по страхованию жизни входит в топ-10 на страховом рынке РФ по объему премии. В 2014 году «Эксперт РА» присвоил предприятию рейтинг надежности А++. Среди партнеров компании чилилось больше 700 больниц и других российских медучреждений, ведущих автомобильных дилеров и туристических компаний, пишет сайт kp.ru. Клиенты отмечали приемлемую стоимость полисов «Группы Ренессанс Страхование» при плохом обслуживании и сложных переговорах по возмещению даже незначительных убытков.

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