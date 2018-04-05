Полиция Москвы опровергла массовые задержания сотрудников форекс-компании

СЕГОДНЯ 10:21 2018-04-05T10:21:59+03:00

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в отделение были доставлены около ста человек

Изменить размер текста: A A

В столичной полиции опровергли информацию о массовых задержаниях сотрудников форекс-компании в бизнес-центре "Москва-Сити". В Главном управлении МВД по городу подчеркнули, что такие сведения не соответствуют действительности.

"Размещенная в ряде СМИ информация о том, что в ОМВД России по Пресненскому району УВД по ЦАО Москвы доставлены 100 человек, не соответствует действительности", - передает ТАСС со ссылкой на полицию.

Напомним, что, согласно публикациям в ряде средств массовой информации, задержанные граждане являлись сотрудниками консалтинговой фирмы "Центр современных инвестиционных технологий".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что формально рынок форекс появился в нашей стране в октябре 2015 года, однако, после ему понадобилось еще около 1,5 лет, чтобы получить лицензии и зарегистрировать СРО в Банке России. В мае прошлого года регулятор решил урегулировать форекс, чтобы защитить россиян от потери средств.