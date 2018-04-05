Мавроди задолжал вкладчикам «МММ» больше 1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:24 2018-04-05T10:24:28+03:00

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Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди после смерти остался должен россиянам больше миллиарда рублей. Обманутые вкладчики до последнего пытались взыскать долги через суд. Многие иски были безнадежными, но заявители подавали их повторно, что закон не запрещает.

«Всего через службу приставов с Мавроди взыскивают более 1 миллиарда рублей», - рассказал РИА Новости осведомленный источник.

Всего в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов хранится 2194 записи в отношении должника Мавроди. Большую часть из них исполнить не удалось в связи с отсутствием у должника имущества.

По словам источника агентства, суд может прекратить исполнительные производства из-за смерти Мавроди или установить правопреемника.

Серегй Мавроди скончался утром 26 марта на 63-м году жизни от сердечного приступа, сообщает сайт kp.ru. Знаменитого афериста «скорая» забрала с автобусной остановки в Москве. Тело Мавроди несколько дней лежало в морге. Наконец, 30 марта его забрала бывшая жена. Похороны провели за счет участников финансовой пирамиды.