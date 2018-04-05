2018-04-05T11:32:12+03:00
В мире

В Японии произошло еще одно мощное извержение вулкана Симмоэ

Извергнутый столб пепла поднялся на высоту около 5 тысяч метров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Извержение японского вулкана СиммоэИзвержение японского вулкана СиммоэФото: EAST NEWS
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На юго-западе Японии вновь активизировался действующий статовулкан Симмоэ, расположенный в горной цепи Кирисима на острове Кюсю. В этот раз извержение произошло в четверг, 5 апреля, рано утром и стало самым мощным за последние несколько недель.

По данным национального Метеорологического агентства, вулкан выбросил столб пепла высотой около 5 тысяч метров. Ожидается, что подобная взрывная активность будет наблюдаться еще на протяжении нескольких месяцев или даже дольше.

Полеты вблизи вулкана временно запрещены Фото: REUTERS

Полеты вблизи вулкана временно запрещеныФото: REUTERS

Специалисты объявили третий уровень опасности и ограничили доступ к вулкану. Также самолетам было запрещено летать в пределах 3 километров от кратера Симмоэ. Местных жителей призвали быть осторожными, особенно в ветреную погоду, и опасаться вулканического пепла.

Столб пепла поднялся на высоту около 5 тысяч метров Фото: REUTERS

Столб пепла поднялся на высоту около 5 тысяч метровФото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru писал о том, что извержение Симмоэ 1 апреля этого года спровоцировало выпадение пепла недалеко от населенного пункта Такахару в префектуре Миядзаки. До этого же данный вулкан последний раз извергался в октябре прошлого года.

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