Салах, Роналду, Пике попали в список кандидатов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов
УЕФА назвало список кандидатов на звание лучшего футболиста недели в Лиге Чемпионов. В него вошли четыре футболиста из числа команд, которые сыграли в первых четвертьфинальных матчах турнира.
Ими стали - полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах, форвард "Реала" Криштиану Роналду, защитник "Барселоны" Жерар Пике, полузащитник "Баварии" Хамес Родригес. Большинство из этих игроков отметился результативными действиями в своих играх.
Роналду забил два мяча "Ювентусу", Салах сделал голевую передачу и забил гол "Манчестер Сити", Пике забил гол в ворота "Ромы", и только Хамес не ометился результативными действиями в победной игре "Баварии" против "Севильи".
Лучший футболист недели будет назван по результатам голосования на официальном сайте УЕФА.