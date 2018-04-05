2018-04-05T12:52:19+03:00
Спорт

Салах, Роналду, Пике попали в список кандидатов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов

Официальный список футболистов был оглашен после окончания первых четвертьфиналов турнира
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мохамед Салах.Мохамед Салах.Фото: REUTERS
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УЕФА назвало список кандидатов на звание лучшего футболиста недели в Лиге Чемпионов. В него вошли четыре футболиста из числа команд, которые сыграли в первых четвертьфинальных матчах турнира.

Ими стали - полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах, форвард "Реала" Криштиану Роналду, защитник "Барселоны" Жерар Пике, полузащитник "Баварии" Хамес Родригес. Большинство из этих игроков отметился результативными действиями в своих играх.

Роналду забил два мяча "Ювентусу", Салах сделал голевую передачу и забил гол "Манчестер Сити", Пике забил гол в ворота "Ромы", и только Хамес не ометился результативными действиями в победной игре "Баварии" против "Севильи".

Лучший футболист недели будет назван по результатам голосования на официальном сайте УЕФА.

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