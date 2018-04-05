Светлое пиво очистят от ароматизаторов и красителей

СЕГОДНЯ 13:17 2018-04-05T13:17:13+03:00

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Стандарт на светлое пиво разработало Роскачество. Предлагается запретить добавление в напиток красителей, ароматизаторов и консервантов, а также повысить требования к качеству пены. Свод правил предусматривает проверку на концентрацию азота, летучих компонентов и органических кислот, по которым можно определить уровень созревания пива.

Пена должна быть не ниже 60 мм и держаться дольше четырех минут против действующих 40 мм и трех минут, следует из стандарта Роскачества. Кроме того, в существующем ГОСТ нет таких показателей, как доли азота и кислот в составе.

Роспотребнадзора отмечает рост некачественного пива: 2,5% в 2017 год и 1,3% в 2016 году среди отечественных напитков, среди импортного - 5,7% в 2017 году и 1,7% в 2016 году. При этом у пива самый высокий процент подделок среди алкогольных напитков в целом. Вместо солода часто используют сахар или кукурузу, пишут «Известия».

Новый свод правил разработан по поручению вице-премьера Александра Хлопонина, данное после совещания 15 февраля в Сочи.