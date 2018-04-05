Назван город с самыми дешевыми пасхальными куличами

СЕГОДНЯ 13:34 2018-04-05T13:49:57+03:00

За последний месяц количество поисковых запросов на куличи на «Юле» выросло в 20 раз.

Изменить размер текста: A A

Самые дешевые куличи продаются в Волгограде (109 рублей), а самые дорогие - в Сочи (500 рублей). Средняя цена пасхального кулича составляет 300 рублей. Москва и Санкт-Петербург заняли четвертое и пятое места: 343 и 329 рублей соответственно, говорится в исследовании, которое провели специалисты сервиса бесплатных объявлений "Юла".

За последний месяц количество поисковых запросов на куличи на «Юле» выросло в 20 раз. На последнюю неделю пришлось 40%. Стоимость отдельных объявлений доходит до 2-2,5 тысяч рублей, а начинается от 10-20 рублей. Куличи можно купить на заказ с самым разным составом: шоколадные, с цукатами, вяленой клюквой и орехами, маком и даже вегетарианские куличи, отмечается в исследовании.

Больше всего предложений купить куличи делают москвичи (15%), краснодарцы (6%) и петербуржцы (5%), а мене всего активны в этом секторе рынка продавцы Севастополя, Ярославля и Липецка. Об этом говорится в исследовании сервиса бесплатных объявлений «Юла».