В Турции задержан предполагаемый "куратор" убийцы посла Андрея Карлова

СЕГОДНЯ 14:02 2018-04-05T14:02:28+03:00

Фотография сделана спустя несколько секунд после того, как убийца выстрелил в спину посла Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK

Им является бывший сотрудник Управления по информационным технологиям и связи республики

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В Турции был задержан предполагаемый "куратор" Мевлюта Мерта Алтынташа, который в 2016 году убил российского посла в республике Андрея Карлова.

Известно, что подозреваемый является бывшим сотрудником Управления по информационным технологиям и связи Турции. Его имя не разглашается в рамках следствия, однако, по некоторым данным, задержанный мог быть близким другом убийцы, передает телеканал Haberturk.

Напомним, что 19 декабря прошлого года на открытии фотовыставки в Анкаре 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в спину Андрею Карлову, который в этот момент произносил речь. От полученных травм дипломат скончался. Сам убийца был застрелен полицейскими

К настоящему моменту в рамках расследования преступления задержаны три сотрудника полиции, глава медиагруппы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор той злополучной выставки Мустафа Тимур Озкан.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале апреля этого года Турция также выдала ордер на арест предполагаемого заказчика убийства - известного исламского проповедника и общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке организации госпереворота.