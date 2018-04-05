В Турции задержан предполагаемый "куратор" убийцы посла Андрея Карлова
В Турции был задержан предполагаемый "куратор" Мевлюта Мерта Алтынташа, который в 2016 году убил российского посла в республике Андрея Карлова.
Известно, что подозреваемый является бывшим сотрудником Управления по информационным технологиям и связи Турции. Его имя не разглашается в рамках следствия, однако, по некоторым данным, задержанный мог быть близким другом убийцы, передает телеканал Haberturk.
Напомним, что 19 декабря прошлого года на открытии фотовыставки в Анкаре 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в спину Андрею Карлову, который в этот момент произносил речь. От полученных травм дипломат скончался. Сам убийца был застрелен полицейскими
К настоящему моменту в рамках расследования преступления задержаны три сотрудника полиции, глава медиагруппы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор той злополучной выставки Мустафа Тимур Озкан.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале апреля этого года Турция также выдала ордер на арест предполагаемого заказчика убийства - известного исламского проповедника и общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке организации госпереворота.
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