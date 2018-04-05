2018-04-05T14:27:31+03:00
В мире

Турция заявила о серьезных разногласиях с США по поставкам ЗРК Patriot

Вашингтон никак не может смириться с тем, что Анкара предпочла российские С-400, американским зенитно-ракетным комплексам, заявили в Турции
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Фото: Министерство обороны РФЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Фото: Министерство обороны РФФото: другой источник.
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Переживания Вашингтона и других партнеров Анкары по НАТО из-за закупки Турцией у России ракетных комплексов С-400 вместо американских ЗРК Patriot, беспочвенны. Об этом заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

По словам пресс-секретаря, США слишком долго торговались по закупочной цене на свои зенитно-ракетные комплексы. В то время, как Москва проявила гибкость в этом вопросе. Особо важным оказался и аспект передачи технологий и обслуживания ЗРК.

"Турция имеет объективные критерии, при которых она будет приобретать эти системы - цена, условия поставки, но главное для нас - передача технологий. О системах Patriot мы проводили переговоры с США, наш президент обсуждал эту тему с президентом США Дональдом Трампом. Но достичь понимания с производителями Patriot не удалось. А Россия быстро пошла навстречу в отношении ЗРК С-400", - сказал Ибрагим Калын на пресс-конференции Анкаре.

В то же время Калын добавил, что если США проявят реальную заинтересованность в поставках данного вида вооружений Анкаре, и примут ее условия, то к теме покупки Patriot вполне можно будет вернуться.

В конце 2017 года российские и турецкие представители подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Эта договоренность взбесила Вашнгтон и оттуда периодически звучат санкционные угрозы в сторону Анкары.

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