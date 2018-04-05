В цех оборонного предприятия Украины забросили две гранаты

СЕГОДНЯ 14:51 2018-04-05T14:51:43+03:00

Пострадавших нет, так как инцидент случился ночью

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Ночью 5 апреля в производственном цеху черкасского ГП «НПК Фотоприбор», входящего в группу компаний «Укроборонпром», взорвалась граната. На место происшествия прибыли полция, сотрудники СБУ и спасатели. Оказалось, в помещение кинули две гранаты, но у второй не до конца вытащили чеку.

«При осмотре помещения по следам воронки и обломков констатирован подрыв одной гранаты типа РГД-5, зафиксирована еще одна граната этого типа, которая не разорвалась из-за не вытянутой полностью чеки», - говорится в сообщении пресс-службе «Укроборонпрома».

Размер материального ущерба устанавливается. Взрывной волной выбило стекла в окна, пострадавших нет.

Правоохранительные органы изучают записи камер видеонаблюдения. Гендиректор ГК «Укроборонпром» Павел Букин заявил, что распорядится повысить меры безопасности на предприятиях госконцерна.

ГП «НПК Фотоприбор» - оборонное предприятие, на котором провизводят приборы ночного видения, системы прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации. Оборудование применяют в танках «Булат» и «Оплот», в противотанковых ракетных комплексах вертолетов.