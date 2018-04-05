2018-04-05T15:35:08+03:00
Политика

Порошенко анонсировал появление интернета "в каждом украинском селе"

В середине марта глава украинского государства похвалился введением в Незалежной связи 4G
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Петр Порошенко проведет интернет в каждое украинское селоПетр Порошенко проведет интернет в каждое украинское селоФото: REUTERS
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Широкополосный интернет в самое ближайшее время придет в каждое украинское село. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Руководитель государства обязал Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации, решить этот вопрос к середине лета 2018 года.

«Я подчёркиваю, что мы должны иметь широкополосный интернет в каждом селе. Это будет моё поручение соответствующему регулятору услуг связи, операторам мобильной связи, местным советам. Чтобы в каждом сельском совете, в каждой сельской школе и в каждом пункте сельской медицины был высококачественный интернет», - приводят слова Порошенко украинские СМИ.

Глава украинского государства при этом посетовал, что порядка 14 млн украинцев живут в сельской местности и многие из них слыхом не слыхивали о всемирной паутине и ее возможностях.

В этой связи удивляет тот факт, что такие бытовые на первый взгляд вопросы, как наличие интернета в сельской местности, в Незалежной приходится решать на высшем уровне. Словно и нет дел поважнее у президента страны.

Судя по всему, тема наличия интернета на Украине является довольно животрепещущей для украинского лидера. Не так давно Петр Порошенко торжественно поздравил украинцев с введением на территории страны интернет-связи четвертого поколения (4G). Примечательно, что Украина последней из европейских государств подключилась к 4G. К примеру, в России, подобная связь существует с 2016 года.

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