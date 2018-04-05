2018-04-05T15:12:39+03:00
Общество

Патриарх Кирилл в знак смирения омыл ноги священникам

Православные отмечают Великий четверг
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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В Чистый четверг Патриарх омыл ноги 12 священнослужителям в знак смирения. Фото Олег ВАРОВ/пресс-служба ПатриархаВ Чистый четверг Патриарх омыл ноги 12 священнослужителям в знак смирения. Фото Олег ВАРОВ/пресс-служба Патриарха
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В Великий четверг (на Руси его именуют также Чистым) христиане вспоминают Тайную Вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам в знак любви и смирения. Тогда же Спаситель установил таинство Евхаристии (Святое Причащение тела и крови Христовых).

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на литургии в храме Христа Спасителя по примеру Христа омыл ноги двенадцати священнослужителям, которые сидели на скамейках в центре собора.

- Если мы приходим на литургию не только постоять и помолиться, а выработаем в себе такой благочестивый навык, предвосхищая принятие святого тела и крови Спасителя должным приготовлением, то тогда наши жизнь изменится. Сила Святого Духа будет прикасаться к нам регулярно, - подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.

В этот день верующие традиционно стараются причаститься, навести порядок в доме и приготовить куличи и яйца к великому празднику - Пасхе.

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