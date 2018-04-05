2018-04-05T15:13:39+03:00
Общество

В подмосковном Королеве полицейские спасли истекающую кровью собаку

Сотрудники Госавтоинспекции перевязали раны покусанного бродячими псами щенка и нашли ему временный приют [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полицейские оказали собаку первую помощь и передали ее неравнодушной женщинеПолицейские оказали собаку первую помощь и передали ее неравнодушной женщинеФото: кадр с видео
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Тревожная история с хорошим концом произошла накануне в подмосковном Королеве. Двое полицейских во время дежурства заметили на обочине дороги истекающую кровью собаку породы ягдтерьер.

Как оказалось позже, на щенка напала стая бродячих псов и сильно его потрепала. Несмотря на то, что на животном был ошейник, хозяев рядом не оказалось, и полицейские решили самостоятельно оказать первую помощь пострадавшей собаке.

Инспекторы дорожно-патрульной службы лейтенант полиции Артур Фаттахов и старший лейтенант Роман Чирков достали медикаменты и бинты из аптечки служебного автомобиля и, несмотря на протесты испуганного животного, обработали и перевязали его раны.

После этого неравнодушные правоохранители передали пса женщине, которая решила на время приютить его у себя. Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что объявились и хозяева ягдтерьера. Они узнали своего любимца по фотографиях с многочисленных объявлений и забрали его домой.

Ранее сайт kp.ru писал о еще одном героическом спасении собаки. Так, в прошлом году в Москве бродячий пес застрял в сливной трубе у реки. Вызволять животное пришлось самым настоящим спасателям.

Полицейские спасают раненую собаку.На терьера напала стая бездомных собак.Полицейский экипаж, что проезжал мимо, увидел истекающего кровью щенка на обочине. Старший лейтенант Роман Чирков и лейтенант Артут Фаттахов не только перевязали собаку, но и постарались успокоить ее. Терьер выжил - его вернули хозяину

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