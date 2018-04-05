Жириновский предложил Путину оценивать губернаторов по улыбкам россиян

СЕГОДНЯ 15:32 2018-04-05T15:32:08+03:00

Так, по мнению политика, если в регионе много радостных людей, значит градоначальник хороший

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил определять успешность работы глав регионов и городов по улыбкам россиян. По мнению политика, радостные лица на улицах городов являются доказательством того, что губернатор, действительно, хороший.

"У нас веб-камеры по всей стране. Пусть дадут снимки - идут на работу во всех субъектах. Посмотрите, где самые радостные лица, там хороший губернатор, а где самые мрачные - сразу не нужны отчеты. Пусть будет цифровая социология", - предложил Жириновский на заседании Госсовета, посвященном развитию конкуренции.

Между тем, президент РФ Владимир Путин такое предложение не оценил. Глава государства посчитал, что такой подход к ситуации не изменит реального положения в регионах.

"Если мы такой критерий введем, завтра все будут улыбаться. Но вряд ли это отразит реальное положение в экономике региона", - сказал президент.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце 2017 года по России прокатилась настоящая волна отставок и новых назначений глав регионов. Также была проведена почти повсеместная отмена прямых выборов мэров, последний такой случай зафиксирован, например, в Екатеринбурге.