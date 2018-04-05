2018-04-05T15:47:59+03:00
Происшествия

Названа возможная причина пожара в ТЦ "Персей" в Москве

В среду, 4 апреля, в охваченном огнем здании погиб один человек, еще шестеро пострадали
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В среду, 4 апреля, в Москве загорелся торговый центр «Персей для детей». Фото: Валерий Шарифулин/ТАССВ среду, 4 апреля, в Москве загорелся торговый центр «Персей для детей». Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Вероятной причиной пожара в торговом центре "Персей для детей" в Москве могло стать короткое замыкание. Такое заявление сделали в экстренных службах столицы.

Там подчеркнули, что замыкание могло возникнуть из-за перегрузки электросетей, передает РИА Новости.

Напомним, что в среду, 4 апреля, пожар разгорелся в складском помещении ткацкой фабрики на последнем этаже 6-ти этажного здания ТЦ "Персей". Площадь пожара составила около 80 квадратных метров, всего было эвакуировано около 600 человек.

В результате происшествия погиб один человек - сотрудник торгового центра, также пострадали шестеро спасателей. Один из них в настоящий момент находится в тяжелом состоянии, остальные — средней тяжести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности, сообщает сайт kp.ru.

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