Названа возможная причина пожара в ТЦ "Персей" в Москве

СЕГОДНЯ 15:47 2018-04-05T15:47:59+03:00

В среду, 4 апреля, в Москве загорелся торговый центр «Персей для детей». Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В среду, 4 апреля, в охваченном огнем здании погиб один человек, еще шестеро пострадали

Изменить размер текста: A A

Вероятной причиной пожара в торговом центре "Персей для детей" в Москве могло стать короткое замыкание. Такое заявление сделали в экстренных службах столицы.

Там подчеркнули, что замыкание могло возникнуть из-за перегрузки электросетей, передает РИА Новости.

Напомним, что в среду, 4 апреля, пожар разгорелся в складском помещении ткацкой фабрики на последнем этаже 6-ти этажного здания ТЦ "Персей". Площадь пожара составила около 80 квадратных метров, всего было эвакуировано около 600 человек.

В результате происшествия погиб один человек - сотрудник торгового центра, также пострадали шестеро спасателей. Один из них в настоящий момент находится в тяжелом состоянии, остальные — средней тяжести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности, сообщает сайт kp.ru.