2018-04-05T16:02:20+03:00
Происшествия

В Турции мужчина расстрелял студентов и персонал университета, четверо убито

Инцидент произошел во время перерыва между лекциями
Евгений ЧЕРНЕНКО
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На место ЧП прибыли медики и полицейскиеНа место ЧП прибыли медики и полицейскиеФото: REUTERS
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Как минимум четыре человека убиты в результате открытой стрельбы в университете Османгази в Эскишехире на западе Турции. Об этом с пометкой срочно сообщают местные СМИ.

Все произошло во время перерыва между лекциями в кампусе педагогического факультета. По предварительной информации, огонь по студентам и своим коллегам открыл сотрудник высшего учебного заведения.

В настоящее время, как сообщается, на месте находятся многочисленные полицейские экипажи и кареты скорой помощи. Количество пострадавших уточняется. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Некоторым, возможно, потребуется экстренная госпитализация.

Где в настоящее время находится злоумышленник и удалось ли полицейским его задержать, информация пока отсутствует.

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