Суд арестовал деньги совладельцев «Суммы» братьев Магомедовых

СЕГОДНЯ 16:11 2018-04-05T16:11:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 5 апреля, Тверской суд Москвы арестовал деньги совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые были изъяты у них в ходе обысков.

«Судом был наложен обеспечительный арест на денежные средства Магомеда Магомедова и Зиявудина Магомедова, изъятые в ходе обысков», - сказал пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко ТАСС. При этом собеседница агентсва не уточнила, о какой конкретно сумме идет речь.

Напомним, бизнесмены Зиявудин и Магомед Магомедовы - богатейшие люди России - были задержаны 31 марта. В тот же день Тверской суд отправил их в СИЗО до 31 мая. Дело в том, что братья-миллиардеры обвиняются в хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Как сообщал сайт kp.ru, следствие оценивает нанесенный их действиями ущерб в 2,5 миллиарда рублей.