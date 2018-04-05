Умер снимавший Гагарина и Хрущева фотожурналист Юрий Абрамочкин

СЕГОДНЯ 16:48 2018-04-05T16:48:49+03:00

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Скончался на 82-м году жизни член Союза Журналистов и Союза фотохудожников России, заслуженный работник культуры РФ репортер Юрий Абрамочкин. Об этом сообщила его дочь Татьяна. По ее словам, причиной смерти стал сердечный приступ, пишет «Россия сегодня».

«Сегодня ночью перестало биться сердце Юрия Васильевича Абрамочкина (11 декабря 1936 - 5 апреля 2018) - советского и российского фотографа и фотожурналиста», - написали коллеги Абрамочкина на сайте Союза фотохудожников России.

Абрамочкин снимал таких легендарных личностей, как Никита Хрущев, Юрий Гагарин, Фидель Кастро, Михаил Горбачев и Андрей Сахаров. Абрамочкин работал в РИА Новости, которое называлось в то время агентством «Новости». Кроме того, журналист сотрудничал с журналами Life, Stern, Paris Match. Фотожурналист получил премию «Золотой глаз» World Press Photo, награжден различными медалями.