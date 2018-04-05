Лавров надеется получить от ОЗХО и Британии ответы на вопросы по делу Скрипаля

СЕГОДНЯ 16:56 2018-04-05T16:56:22+03:00

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В четверг, 5 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон пытается засекретить расследование дела бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва примет результаты только того расследования, в котором будет принимать равноправное участие. По словам Лаврова, Москва уже давно перестала верить на слово. «Мы не можем поддерживать заранее результаты расследования, в котором мы не участвуем и которое держится в секрете», - цитирует министра ТАСС.

Также руководитель МИД заметил, что с 12 марта Россия более десяти раз официальными нотами просила допустить ее к расследованию инцидента в Солсбери, однако каждый раз получала категорический отказ.

Кроме того, Лавров выразил надежду на получение от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Великобритании ответов на сформулированные ранее Москвой вопросы по делу Скрипаля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 3 апреля, глава британской химлаборатории заявил о невозможности установить происхождение вещества, которым в городе Солсбери были отравлены бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Между тем ранее Лондон обвинял Москву в причастности к покушению, однако никаких доказательств предоставлено так и не было.