Москва назвала условие признания итогов расследования по делу Скрипаля

СЕГОДНЯ 17:02 2018-04-05T17:02:50+03:00

Посол России в Великобритании предложил создать международную экспертную группу и призвал Лондон допустить специалистов к расследованию инцидента в Солсбери

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Итоги расследования инцидента в Солсбери, когда был отравлен английский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, Россия признает исключительно в одном случае — если будет верификация экспертов международного сообщества. Об этом на пресс-конференции заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

"Касаемо результатов, они должны быть подтверждены международным сообществом. Мы хотим увидеть, кто эти эксперты. На данный момент мы пока не знаем, кто они", сказал руководитель российской дипмиссии.

Кроме того, Яковенко подчеркнул, для Москвы принципиально важно, чтобы состав международной экспертной группы был укомплектован представителями самых различных государств, а не только странами Запада.

А апреля в Гааге состоялось заседание исполкома ОЗХО. На нем Россия представила совместный с Ираном и Китаем проект резолюции, который предусматривал совместное российско-британское расследование инцидента в Солсбери. Однако западные страны заблокировали его принятие.

В начале марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в парке британского городка Солсбери с признаками отравления нервно-паралитическим газом. Лондон сразу обвинил в произошедшем Москву, которая заявила о своей непричастности и попросила британцев предоставить существенные доказательства.

Спустя ровно месяц эксперты лаборатории Портон-Даун в Великобритании вынесли вердикт — им не удалось установить страну-производитель отравляющего вещества. Что серьезно пошатнуло доверие к Лондону у его союзников.