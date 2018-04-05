2018-04-05T17:10:30+03:00
В мире

Глава МИД Китая рассказал о послании Путину от Си Цзиньпина

В четверг министр иностранных дел КНР планирует встретиться с российским лидером
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел Китая Ван ИМинистр иностранных дел Китая Ван ИФото: REUTERS
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В четверг, 5 апреля, министр иностранных дел Китая Ван И, который в настоящее время находится с рабочим визитом в России, рассказал о том, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе предстоящей встречи. По его словам, он рассчитывает поговорить с российским лидером о дальнейшем развитии отношений между Москвой и Пекином.

Кроме того, Ван И отметил, что в ходе переговоров с главой нашего государства передаст ему поздравления председателя КНР Си Цзиньпина с победой на президентских выборах, состоявшихся в РФ 18 марта.

«Чуть позже в Кремле меня примет президент Путин, я передам поздравления от председателя Си Цзиньпина президенту», - цитирует руководителя китайского МИД РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте Ван И сравнивал отношения России и КНР с горой. Тогда китайский дипломат заявил, что партнерство Москвы и Пекина непоколебимо.

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