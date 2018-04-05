Глава МИД Китая рассказал о послании Путину от Си Цзиньпина
В четверг, 5 апреля, министр иностранных дел Китая Ван И, который в настоящее время находится с рабочим визитом в России, рассказал о том, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе предстоящей встречи. По его словам, он рассчитывает поговорить с российским лидером о дальнейшем развитии отношений между Москвой и Пекином.
Кроме того, Ван И отметил, что в ходе переговоров с главой нашего государства передаст ему поздравления председателя КНР Си Цзиньпина с победой на президентских выборах, состоявшихся в РФ 18 марта.
«Чуть позже в Кремле меня примет президент Путин, я передам поздравления от председателя Си Цзиньпина президенту», - цитирует руководителя китайского МИД РИА Новости.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте Ван И сравнивал отношения России и КНР с горой. Тогда китайский дипломат заявил, что партнерство Москвы и Пекина непоколебимо.