2018-04-05T17:36:42+03:00
Политика

Российские военные впервые получат танки с климат-контролем

Кондиционер включен в обязательную комплектацию боевых машин Т-90М «Прорыв-3»
Дарья ИВАШКИНА
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Т-90МС. Фото: официальный сайт «Уралвагонзавода»Т-90МС. Фото: официальный сайт «Уралвагонзавода»
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Руководство «Уралвагонзавода» (УВЗ) - единственного в РФ разработчика и производителя танков - заявило, что российские военные скоро пересядут на танки с кондиционерами. В корпорации пообещали, что новейший российский танк Т-90М «Прорыв-3» оснастят климат-контролем.

«Новейший российский танк Т-90М впервые в истории советского и российского танкостроения получит установку кондиционирования», - говорится на официальной странице УВЗ в Facebook.

Также там отмечается, что кондиционер включен в обязательную комплектацию боевых машин, которые Минобороны РФ получит уже в этом году.

Как заметили на предприятии, охладительные блоки, из которых состоит кондиционер, будут включаться и выключаться автономно, кроме того, они будут способны плавно регулировать скорость подачи и направление движения холодного воздуха.

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