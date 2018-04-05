2018-04-05T17:39:24+03:00
Экономика

Орешкин: доля государства в экономике приблизилась к 50%

Глава Минэкономразвития рассказал о рисках государства при ограничении конкуренции
Алексей КАРЕЛИН
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Министр экономического развития России Максим Орешкин. Фото: Екатерина Штукина/ТАССМинистр экономического развития России Максим Орешкин. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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В прошлом году доля государства в экономике приблизилась к 50%, в то время как президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию поставил задачу довести долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 40%. Кроме того, зачастую компаниям с госучастием выдают кредиты только потому, что «за их спиной стоит казна», когда деньги могли бы получить более эффективные игроки рынка. Все это мешает развитию конкурентной среды и экономики в целом. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Орешкин.

«В прошлом году, по оценкам экспертов, доля государства в экономике у нас опять выросла и вплотную приблизилась к отметке в 50%. Значительный рост долга компаний с госучастием далеко не всегда сопровождается ростом их прибыли. Это говорит о недостаточной эффективности инвестиций и значительных рисках для государства в будущем - в долг таким компаниям, начиная с определенного уровня долговой нагрузки, дают исключительно по причине того, что за их спиной стоит казна», - сказал Орешкин, выступая на Госсовете по развитию конкуренции.

Министр коснулся и проблемы банковской системы. В результате чистки банковского сектора доля госучастия в нем тоже выросла. У некоторых банков даже после процедуры финансового оздоровления активы выросли на сотни миллиардов, «а этоозначает, что эти деньги вместо эффективных компаний реального сектора экономики получал кто-то другой», pаметил Орешкин.

Напомним, в РЖД заявили, что железнодорожные перевозки убыточны, поэтому отрасль демонополизируют. Соответсвующий законопроект внесло в Госдуму правительство, передает сайт kp.ru.

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