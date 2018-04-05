В Совфеде отреагировали на призыв Рады к Западу заблокировать строительство «Северный поток-2»

СЕГОДНЯ 18:01 2018-04-05T18:01:11+03:00

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Верховная рада выступила с призывом к мировому сообществу заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2». Политики выпустили постановление с просьбой «сделать все возможное для полного и необратимого запрета» на реализацию проекта.

В Совфеде РФ уже прокомментировали такое выступление Украины. Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков назвал документ проявлением антироссийских настроений среди украинских политиков.

«С одной стороны, Киеву важно придерживаться антироссийской риторики, поэтому он продолжает подобные враждебные акты по отношению к нашей стране. С другой стороны, Украина хотела бы зарабатывать на транзите газа в Европу. В этом случае Украина не только бы получала доходы за транзит голубого топлива, но также это позволило бы ей регулярно шантажировать РФ», — приводит слова парламентария ФАН.

При этом Цеков предположил, что на Западе вряд ли прислушаются к призыву Украины, так как побоятся лишиться поставок важного энергоресурса из России.