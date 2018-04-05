В Москве арестовали водителя, протащившего на двери сотрудника ГИБДД

СЕГОДНЯ 18:58 2018-04-05T18:58:42+03:00

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В четверг, 5 апреля, в Следственном комитете России (СКР) сообщили об аресте водителя, который протащил на двери своего автомобиля сотрудника ГИБДД, пытаясь сбежать от него. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

«В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - цитирует старшего помощника руководителя столичного главка СКР Юлию Иванову ТАСС.

Как стало известно, арестованный - 29-летний мужчина, который в минувшую среду, 4 апреля, пытался сбежать от остановившего его для проверки документов сотрудника ГИБДД, тащив его на двери своей машины и отмахиваясь кулаками. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело: дело завели по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти».

Между тем стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года в Екатеринбурге арестовали водителя Lexus, который протащил инспектора ДПС на капоте.