Посол США в РФ отметил важность задачи стабилизации российско-американских отношений

СЕГОДНЯ 19:13 2018-04-05T19:13:09+03:00

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В четверг, 5 апреля, посол США в России Джон Хантсман сообщил об отъезде 60 американских дипломатов, ранее объявленных Москвой персонами нон грата в ответ на выдворение 60 российских дипсотрудников из США.

Однако, как заверил Хантсман, оставшиеся в РФ работники посольства Соединенных Штатов по-прежнему привержены делу стабилизации отношений Москвы и Вашингтона. При этом он отметил важность задачи улучшения российско-американских отношений.

«Сегодня 60 лучших сотрудников уехали из миссии - слишком рано. Наша команда стала теперь меньше, но оставшиеся сотрудники по-прежнему привержены делу стабилизации отношений США и России - задаче, как никогда важной теперь», - приводит слова посла Соединенных Штатов официальный Twitter посольства США.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 26 марта Вашингтон заявил о массовой высылке российских дипломатов и закрытии генерального консульства РФ в Сиэтле. В ответ Москва объявила персонами нон грата 60 американских дипсотрудников и закрыла консульство США в Санкт-Петербурге.