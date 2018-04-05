2018-04-05T20:49:14+03:00
Политика

Верховная рада переименовала украинские ВДВ

‍Депутаты незалежной приняли законопроект, который предлагает новое название для десантных войск страны - Десантно-штурмовые войска
Дарья ИВАШКИНА
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Верховная рада Украины. Фото: Янсонс ОскарВерховная рада Украины. Фото: Янсонс Оскар
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В четверг, 5 апреля, Верховная рада приняла законопроект о смене названия Высокомобильных десантных войск (ВДВ) Украины. За документ, который предлагает переименовать десантные войска незалежной в Десантно-штурмовые войска (ДШВ), проголосовали 236 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Таким образом, чтобы законопроект вступил в силу, его теперь осталось только подписать президенту Украины Петру Порошенко.

Кстати, как уточняется в пояснительной записке, опубликованной на сайте украинского парламента, в Киеве задумали изменить ВДВ на ДШВ, чтобы уйти от аббревиатуры, которая также используется в РФ для названия российских воздушно-десантных войск.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в незалежной перенесли День десантных войск со 2 августа на 21 ноября, а новым святым покровителем украинских десантников сделали Архангела Михаила.

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