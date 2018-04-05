Путин обсудил с врио главы Кемеровской области развитие региона

СЕГОДНЯ 21:09 2018-04-05T21:09:37+03:00

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В четверг, 5 апреля, президент РФ Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

В частности, в ходе этой встречи российский лидер отметил, что Цивилев вступил в должность в сложное время - после страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня», который унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. При этом глава нашего государства выразил надежду, что это мобилизует все положительные качества нового врио главы региона.

Также Путин назвал положительные тенденции в экономической ситуации в Кемеровской области. Это, по его словам, самообеспеченность финансами и очень устойчивая финансовая политика прежней власти. «Все это хороший задел для того, чтобы действовать эффективно в ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективу», - приводит слова президента сайт Кремля.

В свою очередь Сергей Цивилев выразил мнение, что самый главный потенциал Кузбасса - это люди. При этом он рассказал о том, чем в настоящее время занимаются кемеровские власти. По словам врио главы региона, сейчас оказывается помощь всем, кто пострадал при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» и одновременно принимаются меры для того, чтобы исключить повторения подобной трагедии в будущем.