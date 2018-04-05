СЕГОДНЯ 22:33 2018-04-05T22:34:00+03:00

О том, что умерла детская писательница Ирина Токмакова, сообщила ее внучка

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В четверг, 5 апреля, появилась информация о том, что умерла детская писательница Ирина Токмакова. Как стало известно, она скончалась в Москве в возрасте 89 лет.

Печальную новость сообщила внучка писательницы Лидия Токмакова. «Да, бабушки не стало сегодня днем», - приводит ее слова ТАСС.

СПРАВКА «КП»

Ирина Токмакова - детский поэт и прозаик, переводчик детских зарубежных стихов. Она известна читателям такими своими произведениями, как «Сказка про Сазанчика», «Летний ливень» и «Ходит солнышко по кругу». А за книгу «Счастливого пути!» Токмакова была отмечена Государственной премией России за произведения для детей и юношества.

Кроме того, Ирина Токмакова известна как автор переводов «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла и сказочных повестей Туве Янссон о Муми-троллях.