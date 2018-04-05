2018-04-05T23:05:46+03:00
Экономика

Nord Stream 2 ожидает второго разрешения от Финляндии в ближайшие недели

Речь идет о документе, разрешающем строительство газопровода «Северный поток - 2»
Дарья ИВАШКИНА
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Nord Stream 2 AG занимается реализацией проекта газопровода «Северный поток - 2»Nord Stream 2 AG занимается реализацией проекта газопровода «Северный поток - 2»Фото: REUTERS
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В компании Nord Stream 2 AG, которая занимается реализацией проекта газопровода «Северный поток - 2», заявили, что ожидают получить от Финляндии второе разрешение на строительство трубопровода в ближайшие недели.

«Второе разрешение предоставляется в соответствии с финским законом о воде, ожидается, что решение о его выдаче будет принято в течение ближайших недель», - говорится в сообщении Nord Stream 2. При этом там отмечается, что всего компании нужно получить два разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода в исключительной экономической зоне Финляндии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 5 апреля, стало известно, что Финляндия дала условное разрешение на использование своей экономической зоны для строительства «Северного потока - 2», который должен связать Россию и ФРГ по дну Балтийского моря. А в конце марта строить трубопровод в своей исключительной экономической зоне разрешила и Германия.

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