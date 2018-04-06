Постпред России при ООН призвал США вернуть незаконно захваченную дипсобственность

СЕГОДНЯ 00:38 2018-04-06T00:47:12+03:00

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Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, постпред России при Всемирной организации Василий Небензя призвал США вернуть нашей стране незаконно захваченную дипломатическую собственность.

«У России США захватили принадлежащую ей дипломатическую собственность, включая российскую собственность постоянного представительства при ООН здесь в Нью-Йорке», - напомнил он.

Российский постпред сообщил, что американцы «установили 25-мильную зону ограничений передвижения нашим дипломатам», а также «не продлевают и не выдают им американские визы».

«Мы призываем США ответственно относиться к своим обязанностям страны-хозяйки и вернуть нам всё, что они у нас незаконно отобрали», - приводит его слова РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в прошлом году 2 сентября американские власти закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, а 5 сентября глава российского государства Владимир Путин поручил МИД обратиться по этому поводу в суд. Судебные иски против США из-за захвата дипсобственности уже запущены.