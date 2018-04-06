2018-04-06T00:47:12+03:00
Политика

Постпред России при ООН призвал США вернуть незаконно захваченную дипсобственность

Василий Небензя на заседании Совбеза напомнил Соединенным Штатам об обязанностях «страны-хозяйки»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Постпред России при ООН Василий НебензяПостпред России при ООН Василий НебензяФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, постпред России при Всемирной организации Василий Небензя призвал США вернуть нашей стране незаконно захваченную дипломатическую собственность.

«У России США захватили принадлежащую ей дипломатическую собственность, включая российскую собственность постоянного представительства при ООН здесь в Нью-Йорке», - напомнил он.

Российский постпред сообщил, что американцы «установили 25-мильную зону ограничений передвижения нашим дипломатам», а также «не продлевают и не выдают им американские визы».

«Мы призываем США ответственно относиться к своим обязанностям страны-хозяйки и вернуть нам всё, что они у нас незаконно отобрали», - приводит его слова РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в прошлом году 2 сентября американские власти закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, а 5 сентября глава российского государства Владимир Путин поручил МИД обратиться по этому поводу в суд. Судебные иски против США из-за захвата дипсобственности уже запущены.

Еще больше материалов по теме: «Дипломатический скандал между США и Россией»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На Украине перед Пасхой решили запретить слово «кулич»
Капитана задержанного Украиной судна «Норд» отпустили из-под ареста
Nord Stream 2 ожидает второго разрешения от Финляндии в ближайшие недели
Небензя: Скрипаль не представлял никакой угрозы для России
Умерла детская писательница Ирина Токмакова
Выдавать школьные медали планируется с учетом баллов ЕГЭ
СМИ назвали возможное число попадающих под санкции США «российских олигархов»
Француз Ляказетт выйдет в атаке лондонского "Арсенала" на игру против ЦСКА
Муса и Вернблум начнут матч Арсенал - ЦСКА в атаке армейцев
Суд в Германии освободил под залог экс-главу Каталонии Пучдемона
Валерий Газзаев: "Шансы у ЦСКА есть, "Арсенал" сейчас не тот, что раньше"
Путин обсудил с врио главы Кемеровской области развитие региона
Верховная рада переименовала украинские ВДВ
Госдеп отказался комментировать блокировку российских СМИ в соцсетях
Сбербанк опроверг информацию о крадущем деньги вирусе-троянце
Испания начала расследование в отношении Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica
В Раде призвали разорвать дипломатические отношения Украины с Россией
Посол США в РФ отметил важность задачи стабилизации российско-американских отношений
В Москве арестовали водителя, протащившего на двери сотрудника ГИБДД
В Стамбуле загорелась городская больница, пожар охватил все здание целиком
Эксперт оценил заявление Порошенко о смене формата военной операции в Донбассе
Собянин предложил создать единый электронный магазин для всей России
Суд оправдал главу карельского «Мемориала» Дмитриева по делу о педофилии
В Совфеде отреагировали на призыв Рады к Западу заблокировать строительство «Северный поток-2»
МИД Великобритании заявил, что передал Юлии Скрипаль предложение консульской помощи от РФ