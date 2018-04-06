С 10 апреля Россия снимет запрет на ввоз овощей и фруктов из Абхазии

СЕГОДНЯ 00:59 2018-04-06T01:16:28+03:00

Фрукты и овощи из Абхазии скоро вернутся на наши прилавки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Через несколько дней абхазские овощи и фрукты вернутся на прилавки наших магазинов: с 10 апреля Россия снимет временный запрет на ввоз сельхозпродукции из Абхазии.

Об этом сообщила пресс-служба Минсельхознадзора после совещания по вопросу фитосанитарного контроля продукции абхазского растениеводства, которое прошло в четверг, 5 апреля, под руководством министра сельского хозяйства Александра Ткачева. В сообщении отмечается, что решение было принято «с учетом проведенной работы»: власти республики организовали ручной сбор вредителей и химическую обработку полей, провели беседы с населением.

Как ранее писал сайт kp.ru, временный запрет на поставки овощей, фруктов, цветов и многократно используемой тары из Абхазии был введен 2 апреля из-за опасного коричнево-мраморного клопа, проникновение которого в Россию грозило огромным ущербом нашему сельскому хозяйству.

По данным российского ведомства, за несколько дней в республике собрали около 10,5 миллиона особей этого опасного вредителя, что позволило предотвратить его распространение клопа на полях, в садах и виноградниках Абхазии.