2018-04-06T01:16:28+03:00
Экономика

С 10 апреля Россия снимет запрет на ввоз овощей и фруктов из Абхазии

Временный запрет был введен из-за коричнево-мраморного клопа на абхазских полях
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фрукты и овощи из Абхазии скоро вернутся на наши прилавкиФрукты и овощи из Абхазии скоро вернутся на наши прилавкиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Через несколько дней абхазские овощи и фрукты вернутся на прилавки наших магазинов: с 10 апреля Россия снимет временный запрет на ввоз сельхозпродукции из Абхазии.

Об этом сообщила пресс-служба Минсельхознадзора после совещания по вопросу фитосанитарного контроля продукции абхазского растениеводства, которое прошло в четверг, 5 апреля, под руководством министра сельского хозяйства Александра Ткачева. В сообщении отмечается, что решение было принято «с учетом проведенной работы»: власти республики организовали ручной сбор вредителей и химическую обработку полей, провели беседы с населением.

Как ранее писал сайт kp.ru, временный запрет на поставки овощей, фруктов, цветов и многократно используемой тары из Абхазии был введен 2 апреля из-за опасного коричнево-мраморного клопа, проникновение которого в Россию грозило огромным ущербом нашему сельскому хозяйству.

По данным российского ведомства, за несколько дней в республике собрали около 10,5 миллиона особей этого опасного вредителя, что позволило предотвратить его распространение клопа на полях, в садах и виноградниках Абхазии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Капитан арестованного Украиной судна «Норд» из суда вернулся в больницу
Лондон не предоставил Москве данные о состоянии здоровья Скрипаля
Постпред России при ООН призвал США вернуть незаконно захваченную дипсобственность
На Украине перед Пасхой решили запретить слово «кулич»
Капитана задержанного Украиной судна «Норд» отпустили из-под ареста
Nord Stream 2 ожидает второго разрешения от Финляндии в ближайшие недели
Небензя: Скрипаль не представлял никакой угрозы для России
Умерла детская писательница Ирина Токмакова
Выдавать школьные медали планируется с учетом баллов ЕГЭ
СМИ назвали возможное число попадающих под санкции США «российских олигархов»
Француз Ляказетт выйдет в атаке лондонского "Арсенала" на игру против ЦСКА
Муса и Вернблум начнут матч Арсенал - ЦСКА в атаке армейцев
Суд в Германии освободил под залог экс-главу Каталонии Пучдемона
Валерий Газзаев: "Шансы у ЦСКА есть, "Арсенал" сейчас не тот, что раньше"
Путин обсудил с врио главы Кемеровской области развитие региона
Верховная рада переименовала украинские ВДВ
Госдеп отказался комментировать блокировку российских СМИ в соцсетях
Сбербанк опроверг информацию о крадущем деньги вирусе-троянце
Испания начала расследование в отношении Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica
В Раде призвали разорвать дипломатические отношения Украины с Россией
Посол США в РФ отметил важность задачи стабилизации российско-американских отношений
В Москве арестовали водителя, протащившего на двери сотрудника ГИБДД
В Стамбуле загорелась городская больница, пожар охватил все здание целиком
Эксперт оценил заявление Порошенко о смене формата военной операции в Донбассе
Собянин предложил создать единый электронный магазин для всей России
Суд оправдал главу карельского «Мемориала» Дмитриева по делу о педофилии
В Совфеде отреагировали на призыв Рады к Западу заблокировать строительство «Северный поток-2»
МИД Великобритании заявил, что передал Юлии Скрипаль предложение консульской помощи от РФ