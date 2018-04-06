В Параде Победы на Красной площади в этом году примут участие 12,5 тысяч человек

СЕГОДНЯ 03:17 2018-04-06T03:38:34+03:00

Парад Победы 9 мая 2017 года на Красной площади в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В День Победы 9 мая по брусчатке главной площади страны проедет более 120 единиц российской военной техники

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В этом году в Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая примут участие свыше 12 тысяч человек – военнослужащие, курсанты, воспитанники военных училищ и представители различных подразделений. Кроме того, будут задействованы более 120 единиц российской военной техники и вооружений, в том числе новейших.

Об этом рассказал в интервью официальной газете Минобороны России «Красная Звезда» главнокомандующий Сухопутными войсками Российской Федерации, генерал-полковник Олег Салюков, который в День Победы будет командовать парадом на главной площади страны.

«В этом году количество участников пешей составляющей парадного расчета увеличено до 12,5 тысяч человек», - приводит издание его слова.

Кроме того, генерал-полковник рассказал, что на парадной площадке в подмосковном Алабине с 28 марта проходят тренировки 33 парадных расчетов и механизированной колонны, а с 9 апреля к ним подключится воздушная составляющая военного парада – парадный строй авиации Воздушно-космических сил России.

«Ночные тренировки на Красной площади пройдут 26 апреля и 3 мая, генеральная репетиция военного парада на Красной площади – 6 мая», - уточнил военачальник.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, первые репетиции Парада Победы в Москве прошли 24 марта. Напомним, в прошлом году в параде в честь Дня Победы 9 мая принимали участие 10 тысяч военных, было задействовано 114 единиц сухопутной техники.