«К черту ее!»: Трамп выкинул бумагу с речью во время выступления

СЕГОДНЯ 08:26 2018-04-06T08:26:30+03:00

Американский лидер заявил, что выступать по листку на заседании круглого стола по налоговой политике «было бы скучно» [видео]

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Президент США Дональд Трамп выкинул бумагу с речью, написанной для выступления на заседании круглого стола по вопросам налоговой политики.

"Знаете, тут должны были быть мои замечания, это заняло бы около двух минут, но к черту ее", — сказал Трамп, подбросив бумагу в воздух, видео опубликовано на YouTube-канале Live on-air News.

Позже он отметил, что выступать по листку "было бы немного скучно", после чего продолжил выступление.

Напомним, ранее во время встречи с американскими подростками и учителями в Белом доме Трамп пользовался шпаргалкой. Мероприятие было посвящена случаям стрельбы в американских школах— в частности, инциденту в школе города Паркленд, где погибли 17 человек. Глава государства пришел на мероприятие с заранее подготовленными фразами: Что бы вы хотели, чтобы я знал о вашем опыте? Каковы ваши идеи? Я вас слушаю. По данным СМИ, во время общения со школьниками и педагогами Трамп несколько раз подглядывал в свои подсказки.