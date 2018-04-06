В Госдуме обсудят обсудят ответственность за распространение фейков для блогеров и Telegram-каналов

СЕГОДНЯ 09:06 2018-04-06T09:06:52+03:00

В Госдуме обсудят введение ответственности за распространение недостоверных данных в Telegram Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это произойдет на совместном заседании экспертного совета молодых журналистов и блогеров при Молодёжном парламенте и комитета Госдумы по информационной политике

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В понедельник, 9 апреля, в Госдуме обсудят инициативу о введении ответственности за распространение недостоверных сведений для блогеров и Telegram-каналов. Это произойдет на совместном заседании экспертного совета молодых журналистов и блогеров при Молодежном парламенте и комитета Госдумы по информационной политике, сообщил глава совета блогеров Илья Зотов.

«На заседании мы внесем свои предложения по недопущению подобных фальсификаций. При этом мы уважительно относимся к авторским каналам, которые доносят до аудитории различные взгляды на политические или иные события», — рассказал Зотов.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин подтвердил сообщения о том, что на совместном заседании будет рассмотрена эта тема, передает RT.

Напомним, ранее пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) выступили с предложением ввести ответственность для блогеров за распространение недостоверных данных, которые могут дестабилизировать ситуацию в обществе.