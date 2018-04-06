В Госдуме обсудят обсудят ответственность за распространение фейков для блогеров и Telegram-каналов
В понедельник, 9 апреля, в Госдуме обсудят инициативу о введении ответственности за распространение недостоверных сведений для блогеров и Telegram-каналов. Это произойдет на совместном заседании экспертного совета молодых журналистов и блогеров при Молодежном парламенте и комитета Госдумы по информационной политике, сообщил глава совета блогеров Илья Зотов.
«На заседании мы внесем свои предложения по недопущению подобных фальсификаций. При этом мы уважительно относимся к авторским каналам, которые доносят до аудитории различные взгляды на политические или иные события», — рассказал Зотов.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин подтвердил сообщения о том, что на совместном заседании будет рассмотрена эта тема, передает RT.
Напомним, ранее пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) выступили с предложением ввести ответственность для блогеров за распространение недостоверных данных, которые могут дестабилизировать ситуацию в обществе.