Минфин поддержал ввод обязательного страхования пассажиров такси

СЕГОДНЯ 09:18 2018-04-06T09:18:12+03:00

После вступления закона в силу перевозчики будут обязаны застраховать ответственность в течение 60 дней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Министерство финансов одобрило идею обязательного страхования пассажиров такси, но рекомендовала внести много изменений. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Мы инициативу поддерживаем, по законопроекту написали большое количество замечаний, будем с комитетом их обсуждать», - передает ТАСС слова Моисеева.

Изначально в законопроекте предлагалось создать для такси агрегатор, но в Минфине посчитали его избыточной нагрузкой для операторов такси, которая может сократить число легальных компаний.

Сейчас пассажир застрахован законом об ОСАГО и может получить в случае ДТП до 500 тысяч рублей. Пассажиры других видов общественного транспорта защищены еще и законом об обязательном страховании ответственности перевозчиков, что позволяет получить компенсацию до 2,05 млн рублей.

29 марта группа депутатов Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о включении легковых такси в систему обязательного страхования ответственности перевозчиков. Закон вступит в силу через год после его официального обнародования. После этого перевозчики будут обязаны застраховать ответственность в течение 60 дней.