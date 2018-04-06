Скончался от рака основавший с Миядзаки студию Ghibli аниматор Исао Такахата

СЕГОДНЯ 09:39 2018-04-06T09:39:49+03:00

Изменить размер текста: A A

На 83-м году жизни умер один из основателей японской анимационной студии Ghibli режиссер Исао Такахата. Аниматор скончался 5 апреля в больнице в Токио. Как сообщают на сайте студии, режиссер болел раком легких.

Студию Ghibli Такахата основал с одним из самых известных аниматоров Японии Хаяо Миядзаки в 1985 году. Такахата срежиссировал военную драму «Могила светлячков», анимационный сериал «Конан - мальчик из будущего» и другие мультфильмы. Последней работой стало «Сказание о принцессе Кагуя», которое было номинировано на премию «Оскар» как «Лучший анимационный полнометражный фильм».

Сценарии ко многим своим анимэ Такахата писал сам. Режиссер продюсировал такие известные анимэ Миядзаки, как «Навсикая из Долины ветров», «Небесный замок Лапута». С Миядзаки Такахата познакомился на студии Toei Doga Animation Company, где начинал свою карьеру и куда пришел в 1959 году.