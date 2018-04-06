2018-04-06T09:54:43+03:00
Происшествия

Вертолет ВМС Италии упал в Средиземное море в ходе учений

В результате происшествия погиб один из пяти членов экипажа
Екатерина БОЛГОВА
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В Италии упал вертолет ВМСВ Италии упал вертолет ВМСФото: REUTERS
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Во время учений в Средиземное море упал вертолет военно-морских сил Италии, принимавший участие в операции Mare Sicuro ("Спокойное море").

Как сообщила пресс-служба итальянских ВМС, в результате происшествия погиб один из пяти членов экипажа вертолета.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на пятницу, 6 апреля. В Средиземное море рухнул вертолет SH 212 военного корабля Borsini. Проводится расследование для выяснения причин катастрофы.

"Все пять членов экипажа вертолета были извлечены из моря. Состояние четверых военнослужащих хорошее, тогда как один из членов экипажа Андреа Фацио был поднят на борт Borsini без сознания и скончался в ходе реанимационных мероприятий", — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, накануне в Ставропольском крае произошло падение вертолета Ми-2. 74-летний пилот выполнял сельскохозяйственные работы по обработке полей в районе станицы Старомарьевской. После крушения вертолет загорелся, но пилоту удалось выжить.

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