2018-04-06T11:04:42+03:00
Общество

Страстная пятница: наступил самый скорбный день для православных

6 апреля был распят Иисус Христос, в этот день соблюдают самый строгий пост
Алексей КАРЕЛИН
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В Страстную пятницу, согласно Евангелию, распяли Иисуса ХристаВ Страстную пятницу, согласно Евангелию, распяли Иисуса ХристаФото: REUTERS
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Сегодня, 6 апреля, наступил самый скорбный день у православных христиан — Страстная пятница, день распятия Иисуса Христа. В этот день церковь предписывает соблюдать самый строгий пост, а также исключить из распорядка работу по дому.

В Страстную пятницу верующие полностью отказываются от пищи до выноса в храм плащаницы. После этого разрешается употреблять хлеб и воду. Плащаницу выносят во время вечерни, которая у православных начинается около 15:00. Богослужение посвящается мукам Христам на кресте, его смерти и погребении.

На Руси верили, что испеченный в Страстную пятницу хлеб способен излечить от болезней. В некоторых странах в этот день устраивают театрализованные шествия.

Согласно Евангелию, Христос воскрес на третий день после смерти, то есть в воскресенье. В этот день и празднуют Пасху. В 2018 году она выпала на 8 апреля.

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