Госдепартамент США одобрил поставки гаубиц Саудовской Аравии

СЕГОДНЯ 10:23 2018-04-06T10:23:13+03:00

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Госдепартамент США одобрил поставки Саудовской Аравии 180 самоходных 155-миллиметровых гаубиц на сумму 1,31 миллиарда долларов.

Как сообщило агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (входит в структуру Пентагона) речь идет о средних гаубицах M109A5/A6, которые придут на смену гаубицам M109A6 Paladin, имеющимся в распоряжении саудовской армии. Кроме того, Эр-Рияду могут быть поставлены пулеметы и другое оборудование для оснащения гаубиц.

"Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США, помогая повысить безопасность важного партнера (Саудовской Аравии), который был и остается ведущим фактором политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке", — отмечается в сообщении, передает РИА Новости.

Несколько дней назад состоялся визит в Вашингтон наследного принца Саудовского Аравии Мухаммеда. А также ранее США и Саудовская Аравия договорились о поставках американского оружия на сумму более 100 миллиардов долларов.